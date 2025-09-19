যশোরে পুলিশের কনস্টেবল পদে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ পেলেন ৩৮জন

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

যশোরে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল পদে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ পেলেন ৩৮জন। গত বৃহস্পতিবার সকাল পুলিশ লাইনে লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

সেখানে ৩৮জন উত্তীর্ণ হয়। পরে তাকে মনস্তাত্ত্বিক ও মৌর্খিক পরীক্ষা হওয়ার পর রাত ১০টার দিকে নিয়োগ দেয়া হয়। পুলিশ সুপার রওনক জাহান ওই ৩৮জনের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন।

এরপর নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার রওনক জাহান। তিনি বলেছেন, ‘আমরা এই নিয়োগ প্রক্রিয়াটি কয়েকটি ধাপের মধ্য দিয়ে শেষ করতে পেরেছি। আজকে যারা প্রাথমিকভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা সকলেই নিজেদের মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। তিনি উত্তীর্ণ সকল প্রার্থীকে অভিনন্দন জানান।

একই সাথে যেসকল প্রার্থী প্রাথমিক ফলাফলে অকৃতকার্য হয়েছে তাদের পরবর্তীতে আরো ভালো প্রস্তুতি নিতে বলেন।
এসময় নিয়োগ বোর্ডের অন্যান্য সদস্যগণ এবং নিয়োগ ডিউটিতে নিয়োজিত জেলা পুলিশের সকল পদমর্যাদার অফিসার ও ফোর্সবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR