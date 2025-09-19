স্বৈরাচারকে বিদায় করে আমরা গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করেছি: মঈন খান

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান বলেছেন, আমরা এ দেশ থেকে স্বৈরাচারকে বিদায় করে গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করেছি। স্বৈরতন্ত্র থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি ছাত্র জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে।
তিনি বলেন, এক বছর আগে সেই ছাত্র-জনতার বিপ্লব চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেছিল বিএনপি ও গণতন্ত্রকামী সকল রাজনৈতিক দলের দীর্ঘ ১৫ বছরের সংগ্রামের ফলে।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে নরসিংদীর পলাশ উপজেলার পণ্ডিতপাড়া গ্রামে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
মঈন খান বলেন, বাংলাদেশকে গণতন্ত্রে রূপান্তর করতে হবে। আগামীতে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে আপনারা যাকে খুশি তাকে ভোট দেবেন। কেউ যেন ভোট আরেকজনে ছিনিয়ে নিতে না পারে, যা আওয়ামী লীগ করেছিল।
তিনি বলেন, বিএনপি সেই গণতন্ত্রের কথা বলে, যে গণতন্ত্রে মানুষের ভোটের অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার নিশ্চিত হয়। আমরা কারও ওপর কিছু চাপিয়ে দিয়ে রাজনীতি করি না। আমরা রাজনীতি করি মানুষের কথা ও উপদেশ শুনে। মানুষ যা চায়, তা কিন্তু আমরা করতে বাধ্য থাকি। আর এটিই হলো গণতন্ত্রের রীতিনীতি।
তিনি আরও বলেন, বিএনপি চায় আগামীতে যে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে, সেই নির্বাচনে জনগণ জাতীয় সংসদের মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর তাদের গণতান্ত্রিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে।
পথসভায় আরও উপস্থিত ছিলেন পলাশ উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুস সাত্তার, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, যুগ্ম সম্পাদক বাহাউদ্দিন ভূইয়া মিল্টন, ঘোড়াশাল পৌর বিএনপির সভাপতি আলম মোল্লা প্রমুখ।