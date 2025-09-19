চৌগাছায় ২ জুয়ারীকে ২০ দিনের জেল ও জরিমানা

শ্যামল দত্ত চৌগাছা( যশোর) প্রতিনিধিঃ যশোরের চৌগাছায় প্রকাশ্যে জুয়া খেলা অপরাধে শান্তি ভোলা (৩৫) ও হাফিজুর রহমান (৩১) মোবাইল কোটোর মাধ্যমে ২০ দিনের জেল ও ২০০ টাকা জরিমানা করেন।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৫ টার উপজেলার হাকিমপুর ইউনিয়ন হাজিপুর গ্রামে আসাদুল ঢালি লিচু বাগানে প্রকাশ্যে জুয়ার কোট নিয়ে খেলা করছিল। জুয়ারি হলেন হাজিপুর গ্রামের জামাত আলীর ছেলে শান্তিভোলা (৩৫) ও ঝিনাইদহ জেলার মহপশপুর উপজেলার রমিজ উদ্দিনের ছেলে হাফিজুর রহমান (৩১) ২ জন কে ভ্রমরমান আদালতের মাধ্যমে ২০ দিনের দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড ২০০/ জরিমানা করা হয়।
ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা ভূমি সহকারী কমিশনারের তাসমিন জাহান এ সময় উপস্থিত ছিলেন থানার ভাবলো কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন সহ পুলিশ সদস্য উপস্থিত ছিলেন।