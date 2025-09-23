এই হামলা দেখিয়ে দিল পরাজিত শক্তির ভয়-হতাশা কতটা গভীর: তাসনিম জারা

যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানোর পর জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য সচিব আখতার হোসেনের ওপর হামলা হয়েছে। এ নিয়ে মুখ খুলেছেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব ডা. তাসনিম জারা।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ সময় ভোর ৫টা ২৩ মিনিটে নিজের ফেসবুক পেজে তিনি লিখেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানোর পর আখতার হোসেনকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া ও গালিগালাজ করা হয়েছে।
তাসনিম জারা বলেন, এটি ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে এই হামলা হয়েছে।
আখতার হোসেন এমন এক দলের প্রতিনিধি, যে দল ফ্যাসিবাদের কাঠামো ভাঙতে কাজ করছে।
তিনি আরও লিখেছেন, এই হামলা পরাজিত শক্তির ভয় ও হতাশার প্রমাণ। এতে আখতার হোসেন দুর্বল হবেন না, বরং তার দৃঢ়তা আরও বাড়বে।
এর আগে সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) আখতার হোসেনের ওপর এ হামলার ঘটনা ঘটে।
এ সময় তাসনিম জারাও তার সঙ্গে ছিলেন।