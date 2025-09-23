বেনাপোলে বিজিবি’র অভিযানে কার্গো ট্রাকসহ আড়াই কোটি টাকার চোরাচালানী পণ্য জব্দ

আনিছুর রহমান, বেনাপোল প্রতিনিধি:যশোরের বেনাপোল সীমান্ত থেকে একটি কার্গো ট্রাকসহ বিপুল পরিমাণ ভারতীয় শাড়ি, থ্রি-পিস, ঔষধ, মোটরসাইকেলের টায়ার এবং কসমেটিকস পণ্য আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এসব পণ্যের বাজার মূল্য প্রায় ২ কোটি ৫৫ লাখ টাকা বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫) রাত ১১টা ৩০ মিনিটে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যশোর ব্যাটালিয়নের (৪৯ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল সাইফুল্লাহ্ সিদ্দিকী, এসপিপি, পিএসসি-এর নেতৃত্বে বেনাপোল বিওপি একটি বিশেষ চোরাচালানবিরোধী অভিযান চালায়।
অভিযানে বেনাপোল ভবেরবেড় ট্রাক টার্মিনালের সামনে থেকে ‘মাগুরা কার্গো সার্ভিস’-এর একটি ট্রাক (ঢাকা মেট্রো-ট-২২-৭৫৬৬) থামিয়ে তল্লাশি চালায় বিজিবি। সন্দেহভাজন হিসেবে ট্রাকটি পরে বেনাপোল বিওপিতে নিয়ে আসা হয়।
তল্লাশির এক পর্যায়ে ট্রাকের ভেতর থেকে ১৪৭৬টি ভারতীয় শাড়ি, ২১৫টি থ্রি-পিস, ১০ হাজার ৬৯৩ পিস বিভিন্ন ধরনের ভারতীয় ঔষধ, ৭৪ হাজার ৪৫৫টি কসমেটিকস সামগ্রী এবং ২টি মোটরসাইকেলের টায়ার উদ্ধার করা হয়। আটককৃত পণ্যের কোনো বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় পণ্য ও ট্রাক জব্দ করা হয়েছে।
এ সময় ট্রাকের চালক ও হেলপারকে আটক করা হয়। তারা হলেন মাগুরা সদর থানার হাজী রোড কলেজ পাড়া গ্রামের নাদের মোল্যার ছেলে আঃ মালেক (৪৬) ও শিবরামপুর পাড়া গ্রামের শুশান্ত কর্মকারের ছেলে অন্তর কর্মকার (২৯)।
জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানিয়েছে, বেনাপোল পোর্ট থানার নামাজগ্রামের মোঃ বাবুলের ছেলে মোঃ বিল্লাল (৩২) তার সঙ্গে ২০ হাজার টাকায় চুক্তি করে এসব মালামাল বেনাপোল থেকে ঢাকার মিরপুরে পাচার করতে যাচ্ছিল তারা।
আটককৃত মালামাল ও ট্রাকসহ আসামিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে বেনাপোল পোর্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
এ বিষয়ে যশোর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল সাইফুল্লাহ্ সিদ্দিকী গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, “আসন্ন দুর্গাপূজা উপলে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা থাকায় চোরাচালানচক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তবে সীমান্তে বিজিবি’র নজরদারি ও আভিযানিক তৎপরতা আরও জোরদার করা হয়েছে, যাতে চোরাকারবারীরা কোনোভাবেই সফল হতে না পারে।