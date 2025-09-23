এক নারীর, দুই স্বামী-যশোর থানা চত্বরে নাটকীয় পরিস্থিতি

‘বিধি তুমি বলে দাও আমি কার, একটি মানুষ দুইটি মনের দাবিদার’ — এই গানের পঙক্তি যেন বাস্তবে রূপ নিল যশোরে। মঙ্গলবার দুপুরে কোতোয়ালি থানা চত্বরে এক নারী ও তার দুই ‘স্বামী’র মধ্যকার প্রকাশ্য বিরোধে সৃষ্টি হয় নাটকীয় পরিস্থিতি, ভিড় জমে যায় উৎসুক জনতায়।
জানা গেছে, ফরিদপুরের কানাইপুরের বাসিন্দা বিকাশ অধিকারীর সঙ্গে সীমা অধিকারীর দীর্ঘ ৩৬ বছরের দাম্পত্য জীবন রয়েছে। দাম্পত্য জীবনে তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। তবে সম্প্রতি সীমা ফরিদপুর সদরের পলাশ কুন্ডুর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং বিকাশকে ছেড়ে পলাশের সঙ্গে ভারতে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন।
সোমবার রাতে সীমা ও পলাশ যশোরের একটি হোটেলে ওঠেন। খবর পেয়ে বিকাশ সেখানে হাজির হলে শুরু হয় বিবাদ। পরে ঘটনা গড়ায় কোতোয়ালি থানায়, যেখানে তিনজনই হাজির হন আইনি সহায়তার জন্য। থানায় পৌঁছে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে—হাতাহাতি থেকে শুরু করে মারামারিতেও রূপ নেয় দ্বন্দ্ব।
পলাশ কুন্ডু দাবি করেন, সীমার সঙ্গে তাঁর তিন বছরের সম্পর্ক এবং তাঁরা স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছেন। তিনি বলেন, “আমরা একসাথে থাকতে চাই, কিন্তু বিকাশ বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন।”
সীমা অধিকারী জানান, প্রথম স্বামী বিকাশের সংসারে তিনি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতেন, যা সহ্য করতে না পেরে তিনি নতুন জীবন বেছে নিয়েছেন। তার ভাষায়, “আমি আর বিকাশের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না।”
অন্যদিকে, বিকাশ অধিকারী অভিযোগ করেন, সীমার পরকীয়ার কারণে তাঁর সংসার ভেঙে গেছে। তিনি বলেন, “সীমা শুধু বাড়ি ছাড়েনি, পালিয়ে যাওয়ার সময় নগদ টাকা ও গয়নাও নিয়ে গেছে। আমি যেকোনো মূল্যে তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে চাই।”
কোতোয়ালি থানার ওসি (তদন্ত) কাজী বাবুল জানান, “৯৯৯-এ কল পেয়ে পুলিশ হোটেল থেকে তিনজনকে উদ্ধার করে থানায় আনে। বর্তমানে তারা থানায় হেফাজতে রয়েছেন এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে।”
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই বলছেন, বাস্তব জীবনের এমন নাটকীয়তা টেলিভিশনের ধারাবাহিককেও হার মানায়।