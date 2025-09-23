অনিন্দ্য ইসলাম অমিতের পক্ষ থেকে ছয়টি এতিমখানার লিল্লাহ ফান্ডে নগদ অর্থ প্রদান

⌚ প্রকাশিত

স্টাফ রিপোর্টার: বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক (খুলনা বিভাগ) অনিন্দ্য ইসলাম অমিতের পক্ষ থেকে যশোর পৌরসভার মধ্যে অবস্থিত ছয়টি এতিমখানার লিল্লাহ ফান্ডে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে। মঙ্গলবার অনিন্দ্য ইসলাম অমিতের পক্ষে নগর বিএনপির নেতৃবৃন্দ শহরের শাহ আবদুল করিম সড়কের আঞ্জুমানে খালেকিয়া এতিমখানা,

রেলস্টেশন এজাজিয়া দারুল উলুম এতিমখানা, খড়কি সন্দীপন এতিমখানা, কারবালার পীর বোরহান শাহ হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা, নতুন খয়েরতলা হাফিজিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ও ইসলামিয়া এতিমখানা এবং বকচর জামেয়া- কুরআনিয়া এতিমখানায় গিয়ে তাদের লিল্লাহ ফান্ডে অর্থ প্রদান করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন নগর বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম চৌধুরী মুল্লুক চাঁদ, সাধারণ সম্পাদক এহসানুল হক সেতু, যুগ্ম সম্পাদক জহিরুল আলম, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মোস্তফা আমির ফয়সাল, সদস্য সচিব রাজিদুর রহমান সাগর, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আলী হায়দার রানা প্রমুখ।

