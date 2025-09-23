গালির জবাবে দোয়া হবে আমাদের কর্মসূচি: জামায়াত আমির

জামায়াতে ইসলামীকে যারা গালি দেয় তাদের গালির জবাব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই এবং তাদের জন্য দোয়া করতে দলের নেতাকর্মীদের আহ্বান জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ আহ্বান জানান তিনি।

‘গালির জবাবে দোয়া হবে আমাদের কর্মসূচি, ইনশাআল্লাহ’ এমন শিরোনামে লেখাটি লিখেছেন জামায়াত আমির।

শফিকুর রহমান লিখেছেন, প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, আপনাদের প্রতি অনুরোধ— জনগণের ভালোবাসা ও সহানুভূতি দেখে জামায়াতে ইসলামীকে যারা গালি দেয়, তাদের গালির জবাব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তাদের জন্যও মহান প্রভুর দরবারে কল্যাণের দোয়া করুন।

তিনি লেখেন, দেশ এবং জনগণের কল্যাণে কাজ করার বিশাল দায়িত্ব আমাদের ওপর। দায়িত্বের এই আমানতের প্রতি সকলের শ্রদ্ধাশীল থাকা উচিত। আসুন, আমরা এই কাজটাই করি।

তিনি আরও লেখেন, ফায়সালা মহান মাবুদের হাতে। মহান আল্লাহর ওপর ভরসা ও ধৈর্যই হোক আমাদের মূল হাতিয়ার। প্রিয় বাংলাদেশকে আল্লাহ তাআলা সকল ধরনের বিপদ থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

 

