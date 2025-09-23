আমির হামজাকে উকিল নোটিশ

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের অভিযোগ তুলে ইসলামি বক্তা আমির হামজাকে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী, সিনেট সদস্য ও সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী শিহাব উদ্দিন খানের পাঠানো এই নোটিশে তাকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে।

এদিন ডাকযোগে নোটিশটি আমির হামজার কুষ্টিয়ার গ্রামের বাড়ির ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে বলে গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন শিহাব।

তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামীর কুষ্টিয়া শাখার নেতা মুফতি আমির হামজাকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

সম্প্রতি আমির হামজা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগে সুযোগ পেয়েছিল এবং সেখানকার আবাসিক ছাত্রদের সকালে ‘মদ’ দিয়ে কুলি করতে দেখেছেন বলে দাবি করেন। এতে সমালোচনার মুখে পড়েন এই ইসলামি বক্তা। তার এই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও। আজ তার বিরুদ্ধে আইনি নোটিসও পাঠানো হলো।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR