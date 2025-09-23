যশোরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে তিনজন গ্রেফতার

যশোরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পৃথক অভিযানে ইয়াবা ও গাঁজাসহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। সোমবার (২৩ সেপ্টেম্বর) কেশবপুর ও সদর থানার বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।
অভিযানে মোট ১৮০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও ৫০০ গ্রাম গাঁজা জব্দ করা হয়। গ্রেফতারকৃত হচ্ছেন যশোরের কেশবপুর উপজেলার ভান্ডারখলা গ্রামের কামরুজ্জামান খান ( ৪২), কন্দপুর গ্রামের
মোঃ জাহিদুল ইসলাম মিন্টু (৩৭), ও যশোর শহরের পুরাতন কসবা রায়পাড়া এলাকার মোঃ আব্দুল্লাহ সিকদার (২৬)।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিদর্শক শেখ আবুল কাশেম বাদী হয়ে কামরুজ্জামান ও মিন্টুর বিরুদ্ধে কেশবপুর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দুটি মামলা দায়ের করেন।
অপরদিকে উপপরিদর্শক রাফিজা খাতুনের প্রসিকিউশনে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ নাঈমুর রহমান নাঈম ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আব্দুল্লাহ সিকদারকে ৪০ দিনের কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে কারাগারে প্রেরণ করেন।