যশোরে মধ্যরাতে তালা ভেঙে তিনজনকে অজ্ঞান করে টাকা ও সোনা লুট

যশোরে মধ্যরাতে একটি বাড়িতে ঢুকে এক পরিবারের তিনজনকে অজ্ঞান করে টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। ঘটনাটি ঘটেছে যশোর সদর উপজেলার চাচড়া ইউনিয়নের সাড়াপোল রূপদিয়া গ্রামে বুধবার দিবাগত রাতে । আহত অবস্থায় তিনজনকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তারা হলেন ওই গ্রামের মফিজুর রহমান, তার স্ত্রী শামীমা ও ছেলে মারুফ বিল্লাহ।
ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা জানান, রাতে তারা সবাই ঘুমিয়ে পড়েন। রাতের আঁধারে ডাকাতদল বাড়ির প্রধান গেটের তালা ভেঙে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে। পরে স্প্রে জাতীয় কোনো কিছু ব্যবহার করে তিনজনকে অজ্ঞান করে এবং ঘরে থাকা এক লাখ ৫০ হাজার টাকা ও প্রায় ৫ ভরি স্বর্ণালংকার নিয়ে চম্পট দেয়। ভোরে পাশের বাড়ির লোকজন প্রধান গেট খোলা দেখে ভেতরে প্রবেশ করলে ভুক্তভোগীদের অচেতন অবস্থায় পায়। পরে তারা দ্রুত যশোর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান।
এ বিষয়ে কোতোয়ালি থানার অফিসার ইনচার্জ আবুল হাসনাত জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং বিস্তারিত খোঁজখবর নিচ্ছে।