চৌগাছায় দিনে দুপুরে স্বর্ণ অলংকার সহ নগদ টাকা চুরি

শ্যামল দত্ত চৌগাছা (যশোর) প্রতিনিধি ঃ যশোরের চৌগাছায় বাবুঘাট পাড়ায় মোমিনুর রহমান আর্মির বাড়ির ভাইটা মাস্টার রফিকুল ইসলাম ঘর থেকে ২ ভরি ৮ আনা স্বর্ণের অলংকার ও নগদ টাকা চুরি।
বৃহস্পতিবার (২৫;সেপ্টেম্বর) অনুমান সময় বেলা ১২ টার বাবুঘাট পাড়া মোমিনুর আর্মির বাসা ভাড়াইটিয়া স্বামী স্ত্রীর শিক্ষকতা করেন প্রতিদিনের মত ঘড় ও ও মেইন গেটে তালা দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়েছিলেন মাস্টার রফিকুল ইসলাম (৪৫) পিতা মৃত আশরাফ হোসেন ও স্ত্রী আছমা খাতুন(৪০) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছুটির পরে বাড়ি এসে দেখেন মেইন গেটের তালা ভাঙ্গা ও ঘরের দরজার তালা কাটা।
ঘড়ের ভিতরে আসবাবপত্র এলোমেল । ঘড়ের ভিতরে আলমারির তালা থেকে নগদ ২০০০০/- ও ২ ভরী/ ৮ আনা স্বর্ণ অলংকার চুরি করে নিয়ে যায় চোরে। স্বর্ণের অনুমান মূল্য ৪ লক্ষ্য ২৫ হাজার টাকা।
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন চুরি হয়েছ। অভিযোগ পেয়েছি । তদন্ত পূর্ব ব্যবস্থা নিতে হবে।।