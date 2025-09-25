ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক অবনতির কারণ নিয়ে যা বললেন প্রধান উপদেষ্টা

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বসেছে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশন। এই অধিবেশনে যোগ দিতে এখন নিউইয়র্কে আছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। অধিবেশনের ফাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক বিশেষ দূত সার্জিও গোরের সঙ্গে একটি বৈঠক হয়েছে তার, যেখানে ভারত-বাংলাদেশ বর্তমান সম্পর্ক নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করেছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে এনডিটিভি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, সার্জিও গোরকে একমাস আগে ভারতের নতুন রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিউইয়র্কে তার সঙ্গে আলাপকালে আঞ্চলিক জোট সার্ককে পুনর্জ্জীবিত করার ব্যাপারে জোর দেওয়ার পাশাপাশি ভারত সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলেছেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

বৈঠকে ভারতের তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেছেন, গত বছর তরুণদের মাধ্যমে বাংলাদেশে সংঘটিত বিপ্লবকে ভালোভাবে নেয়নি ভারত। এ কারণেই ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়েছে বাংলাদেশের।

ভারতে নিযুক্ত নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে ড. ইউনূস বলেছেন, বাংলাদেশের ছাত্ররা গত বছর যা করেছে, সেটি ভারত পছন্দ করেনি। এ কারণে ভারতের সঙ্গে আমাদের সমস্যা রয়েছে। ভারতীয় মিডিয়াগুলোর ভুয়া খবর পরিস্থিতি আরও খারাপ করেছে। ভারত থেকে অনেক ভুয়া খবর আসছে। তারা প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে বলেছে, বাংলাদেশের তরুণদের গত বছরের বিপ্লব ছিল একটি ইসলামি আন্দোলন।

এছাড়া সাবেক স্বৈরাচার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারতে আশ্রয় নেওয়ার বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। তিনি বলেছেন, ভারত শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিয়েছে, যিনি সমস্যার সৃষ্টি করছেন। এগুলো ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করেছে।

এছাড়া ভারতের কারণেও সার্ক জোটকেও পুনর্জ্জীবিত করা যাচ্ছে না বলে ভারতের নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কাছে অভিযোগ করেন ড. ইউনূস। তিনি বলেন, সার্ক কাজ করছে না, কারণ একটি দেশের রাজনীতির সঙ্গে এটি ফিট হচ্ছে না। এছাড়া এশিয়ার আরেক জোট আসিয়ানে যোগ দেওয়ার আগ্রহও দেখিয়েছেন তিনি।

সবশেষ ২০১৪ সালে সার্কের সম্মেলন হয়। এর পরের সম্মেলনটি ২০১৬ সালে হওয়ার কথা ছিল। তবে, উরিতে সন্ত্রাসী হামলার জেরে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যেতে অপরাগতা প্রকাশ করে ভারত। এরপর এ জোটটি বলতে গেলে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

ভারত যদিও এখন সার্কের সদস্য। কিন্তু, তারা পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে তৈরি বিমসটেককে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এমনকি ভারত তাদের বিভিন্ন বিষয় বিমসটেকের মাধ্যমেই বাংলাদেশকে জানিয়ে থাকে।

সর্বশেষ বিমসটেক সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

 

