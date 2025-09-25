যশোর মনিরামপুরে মোটরসাইকেল ও ট্রাকের সংঘর্ষে মাদ্রাসা শিক্ষক নিহত

যশোরের মণিরামপুরের নেহালপুর বাজারের কাছে মোটরসাইকেল ও ট্রাকের সংঘর্ষে নাজিম উদ্দিন (২৮) নামে এক শিক্ষক নিহত হয়েছেন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাবলুর রহমান খান নেহালপুর বাজারের অদূরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নাজিম উদ্দিন খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার শুভনা গ্রামের ইরশাদ আলী শেখের ছেলে।
মণিরামপুর থানার ওসি শেখ বাবলু রহমান খান জানান, নাজিম উদ্দিন উপজেলার মাছনা মাদ্রাসার শিক্ষক। সন্ধ্যার দিকে নিজের মোটরসাইকেলে নেহালপুর বাজারের যান। এসময় বাজারের অদূরে তার মোটরসাইকেলে সাথে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।
এতে তিনি গুরুতর আহত হন। স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তার মরদেহ বর্তমানে হাসপাতালের মর্গে রয়েছে।