বিশ্বব্যাপী অক্টোবর মাসকে স্তন ক্যান্সার সচেতনতা মাস হিসেবে পালন উপলক্ষে যশোরে র্যালি, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এ আয়োজন করে অরাজনৈতিক ও অলাভজনক সংগঠন “আমরা নারী” ও এর সহযোগী সংগঠন “আমরা নারী রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট”, সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিল ইয়াভ ফাউন্ডেশন।
সকাল ৯টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়। রঙিন ব্যানার, ফেস্টুন ও স্লোগানে মুখরিত এই র্যালিতে যশোর সদরের প্রায় ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী অংশ নেয়। র্যালি শেষে জেলা স্কুল অডিটোরিয়ামে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন যশোরের জেলা প্রশাসক মোঃ আজাহারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার রওনক জাহান। অতিথিবৃন্দ নারী স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধিতে এ উদ্যোগকে সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয় উল্লেখ করে এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার আহ্বান জানান।
আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন যশোর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক জয়নুল আবেদীন, সদর হাসপাতালের ক্যান্সার সার্জন ডা. বনি আমিন, ইয়াভ ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা ডা.তৌহিদুর রহমান শাকিল, মোঃ নাসিম উদ্দিন খান এবং “আমরা নারী” ও “আমরা নারী রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট” এর প্রতিষ্ঠাতা এম এম জাহিদুর রহমান বিপ্লব। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা ও সমন্বয় করেন ইয়াভ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান রোহিত রায়।
আলোচনা শেষে ইয়াভ কালচারাল ক্লাবের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ইয়াভ স্কোয়াডের ইয়ুথ চিফ সাদিয়া সিদ্দিকী, জান্নাতুল ফেরদৌস, প্রান্ত বিশ্বাস, শাহরিয়ার উৎসব, রোহান, অর্ঘ্য, ইয়াভ কালচারাল ক্লাবের সভাপতি পরমা শিকদার, আলভি অরনি প্রমুখ।
প্রতিষ্ঠাতা এম এম জাহিদুর রহমান বিপ্লব বলেন, “মিডিয়ার সহযোগিতায় স্তন ক্যান্সার সচেতনতা কার্যক্রম একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হবে এবং নারীর স্বাস্থ্যসুরক্ষায় জাতীয় পর্যায়ে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।”