শার্শায় স্কুলছাত্রকে বলাৎকারের ঘটনায় বিচারের দাবিতে মানববন্ধন

যশোরের শার্শা উপজেলার উলাশী ইউনিয়নের গিলাপোলে স্কুলছাত্রকে বলাৎকারের ঘটনায় অভিযুক্ত মনিরুল ইসলাম মনিরের দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে গিলাপোলের বর্ণমালা বিদ্যাপীঠ স্কুলের সামনে এ মানববন্ধনে অংশ নেয় স্কুলের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকরা।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন এলাকায় অবস্থান করা মনিরুল ইসলাম মনি ন্যাক্কারজনক অপরাধ করেছে। তাকে আইনের আওতায় এনে দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।
উল্লেখ্য, টিফিনের সময়ে গিলাপোলের বর্ণমালা বিদ্যাপীঠ স্কুলের অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রকে পাকাকলা খাওয়ানোর কথা বলে মোটরসাইকেলে তুলে নিজ বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বলাৎকার করেন মনিরুল ইসলাম মনি। এঘটনায় ভুক্তভোগী ছাত্রের মা বাদী হয়ে বুধবার সন্ধ্যায় শার্শা থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন। পরে পুলিশ তাকে আটক করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করে।