শার্শায় উঠান বৈঠকে বিএনপিকে শক্তিশালী করতে হবে– বললেন তৃপ্তি

বাগআঁচড়া (যশোর) প্রতিনিধি: যশোরের শার্শায় উপজেলার ৮ নং বাগআঁচড়া ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে এক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বিকালে ১নং ওয়ার্ড নিকিরি পাড়ায় উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত ওয়ার্ডের সভাপতি সোহেল আমিনের সভাপতিত্বে ও বাগআঁচড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর কবির আলমের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক’ সাবেক সংসদ মফিকুল হাসান তৃপ্তি।

এসময় প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, সামনে ১২ তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, এই নির্বাচনে বিএনপিকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আনতে হবে। এজন্য সবাইকে ভেদাভেদ ভুলে যেয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, শার্শা উপজেলা বিএনপির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব কুদ্দুস আলী বিশ্বাস ও তাজউদ্দীন আহম্মেদ।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন বাগআঁচড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আসাদুজ্জামান মিঠু, সিনিয়র সহ-সভাপতি শাহাজান কবির, সহ-সভাপতি মোনায়েম হোসেন ও সাবেক সভাপতি তোফাজ্জেল হোসেন, উপজেলা বিএনপি তথ্য ও গবেষনা বিষক সম্পাদক আতাউর রহমান আতা, উপজেলা মহিলা দলের সভানেত্রী রহিমা বেগম, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক রাকিবুল হাসান রিপন, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক শহিদ হোসেন, বাগআঁচড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি আক্তারুজ্জামান আক্তার, উপজেলা যুবদলের সদস্য বাবর আলী বাবু, উপজেলা ছাত্র দলের যুগ্ম আহ্বায়ক বিপ্লব হোসেন, রাজু মোল্লা, হজরত আলীসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

