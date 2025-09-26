শার্শায় কুদ্দুস বিশ্বাসের হাতে ফুল দিয়ে’ দুই শতাধীক নেতাকর্মীর একাত্বতা ঘোষণা

বাগআঁচড়া (যশোর) প্রতিনিধি: যশোরের শার্শা উপজেলার ৮ নং বাগআঁচড়া ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি মোনায়েমে হোসেনের নেতৃত্বে দুই শতাধীক নেতাকর্মি’ দোলীয় কোন্দল ভুলে শার্শা উপজেলা বিএনপির যুগ্ন-সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব কুদ্দুস আলী বিশ্বাসের হাতে ফুল দিয়ে আগামী দিনে এক সাথে পথ চলার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন।
এসময় কুদ্দুস আলী বিশ্বাসও আগাত নেতাকর্মীদের গলায় ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেন।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৪ টার দিকে আলহাজ্ব কুদ্দুস আলী বিশ্বাসের নিজ বাড়িতে এক অনুষ্ঠানে নেতাকর্মীরা এ ঘোষণা দেন।
যোগদানকারী নেতাকর্মীরা হলেন, প্রফেসর মিলন হোসেন, আমির হোসেন ঢালি, আশিকুজ্জামান লাল্টু, বাবলু, আঃ ছাত্তার, আরশাদ আলী, রুলামিন, মধু, আলেক, রমজান, রব ঢালি প্রমূখ।
উক্ত যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বাগআঁচড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আসাদুজ্জামান মিঠু, সিনিয়র সহ-সভাপতি শাহাজান কবির, সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর কবির আলম, উপজেলা যুবদলের সদস্য আলী বারর বাবু, বাগআঁচড়া হাইস্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি আকতারুজ্জামান আক্তার, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা হজরত আলী, শুভসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।