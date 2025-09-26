পিকআপ-সিএনজি সংঘর্ষে ৩ জন নিহত

সুনামগঞ্জে একটি মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় পিকআপভ্যান ও সিএনজি মুখোমুখি সংঘর্ষে সিএনজি চালকসহ অন্তত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।
শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকালে শান্তিগঞ্জ উপজেলার পাগলা বাজার এলাকায় সুনামগঞ্জ-সিলেট মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন, সিএনজি চালক হবিগঞ্জের আজমিরিগঞ্জের জলসুখা গ্রামের সজল ঘোষ (৪০), একই জেলার বানিয়াচং উপজেলার নবীপুর গ্রামের বাসিন্দা আঁখি রানী চৌধুরী (৩৬) ও তার মেয়ে প্রথমা চৌধুরী। প্রথমা চৌধুরী সুনামগঞ্জ শহরের সতীশ চন্দ্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণির ছাত্রী। তারা শহরে উকিলপাড়া এলাকায় বাসিন্দা।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দ্রুত গতিতে আসা একটি পিকআপভ্যানের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে সিএনজিটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত হন। এ সময় মহাসড়কে যান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা ট্রাক চালককে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে।
ট্রাক চালকের নাম পারভেজ আহমেদ (৩৫), তিনি জেলার দিরাই উপজেলার ভাটিপাড়া গ্রামের মৃত জালাল উদ্দীনের ছেলে।
শান্তিগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আহাদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যুর খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। তিনি বলেন, দুর্ঘটনায় সিএনজি চালকসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। আমরা নিহতদের পরিচয় জানার চেষ্টা করছি।
দুর্ঘটনার পর পরই স্থানীয়রা এবং হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। নিহতদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য স্থানীয় হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত চলছে।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জয়কলস হাইওয়ে পুলিশের ওসি সুমন চৌধুরী জানান, স্থানীয় লোকজন ট্রাক চালককে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছেন।