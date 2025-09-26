ফের বিপৎসীমার ওপরে কাপ্তাই বাঁধের পানি

ভারি বৃষ্টিপাত, উজান ও পাহাড়ি ঢলের পানি ধেয়ে আসায় বিপৎসীমার ফের বিপৎসীমার ওপরে কাপ্তাই হ্রদে পানির উচ্চতা। ফলে বাঁধের ১৬টি জলকপাট খুলে দেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে প্রতি সেকেন্ডে ৯ হাজার কিউসেক পানি পার্শ্ববর্তী কর্ণফুলী নদীতে নিষ্কাশিত হচ্ছে বলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎকেন্দ্রের ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী মাহমুদ হাসান।
এ ছাড়া, কেন্দ্রের পাঁচটি ইউনিট চালু রেখে ২২০ থেকে ২২২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। এতে প্রতি সেকেন্ডে আরও ৩২ হাজার কিউসেক পানি নদীতে অপসারিত হচ্ছে।
তিনি আরও জানান, সকাল ৮টায় কাপ্তাই হ্রদে পানির উচ্চতা ছিল ১০৮ দশমিক ৮৬ ফুট মিনস সি লেভেল (এমএসএল)। হ্রদে পানির ধারণ ক্ষমতা ১০৯ ফুট এমএসএল।