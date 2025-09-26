যশোরে পুলিশের অধস্তন কর্মকর্তাদের বিভাগীয় পদোন্নতি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

শহিদ জয়, যশোর: বাংলাদেশ পুলিশের অধস্তন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ২০২৫ সালের বিভাগীয় পদোন্নতির বহুনির্বাচনি (MCQ) পরীক্ষা যশোরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫) যশোরের ড. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
পরীক্ষায় যশোর, মাগুরা, নড়াইল, ঝিনাইদহ জেলা ও ঝিনাইদহ ইন-সার্ভিস থেকে আগত পরীক্ষার্থীরা অংশ নেন। সকাল ১০টায় এএসআই (নিরস্ত্র) হতে এসআই (নিরস্ত্র) এবং বিকাল ৩টায় কনস্টেবল/নায়েক হতে এএসআই (নিরস্ত্র) পদে বিভাগীয় এমসিকিউ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
যশোর কেন্দ্রের পরীক্ষা পরিচালনা করেন খুলনা পুলিশ রেঞ্জের অ্যাডিশনাল ডিআইজি (অপারেশনস) ও পরীক্ষা গ্রহণ সাব-কমিটির সভাপতি শেখ জয়নুদ্দীন। পরীক্ষা শেষে তিনি সকল ইনভিজিলেটরকে ধন্যবাদ জানান এবং সফলভাবে পরীক্ষা আয়োজনের জন্য যশোর জেলার পুলিশ সুপার রওনক জাহানকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশের খুলনার পিটিসি ট্রেনিং সেন্টারের পুলিশ সুপার মো.শফিউর রহমান ও পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের সুপারনিউমারারি পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শারমিন আক্তারসহ যশোর পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা সহ অন্যান্যরাসহ যশোর, মাগুরা ঝিনাইদহ ও নড়াইল জেলার বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।