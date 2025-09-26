চৌগাছায় পি আর পদ্ধতিতে নির্বাচন দাবিতে ইসলামী আন্দোলনের সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল

শ্যামল দত্ত চৌগাছা (যশোর) প্রতিনিধি ঃ যশোরের চৌগাছায় “পি আর পি আর চায় পি আর পদ্ধতিতে নির্বাচন চায় “এই স্লোগান সামনে রেখে ইসলামী আন্দোলন উদ্যোগ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৪ টার চৌগাছা মহেশপুর বাস স্ট্যন্টে ।
জুলাই সনদের আইনভিত্তি নিশ্চিত করে পি.আর পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচন দিতে হবে আলোচনা সভায় উপজেলা ইসলামী আন্দোলনে সভাপতি মাওলানা মাওলানা আনুছুর রহমনের সভাপতিত্নে উপজেলা ইসলামী আন্দোলন সেক্রেটারি মুফতী শিহাব উদ্দীন সঞ্চালনায় আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্যাংখা অনুপাতিক (পি.আর) পদ্ধতিতে প্রবর্তন,প্রয়োজনীয় সংস্কার,
জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি এবং গণকল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে দাবিতে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ যশোর জেলা শাখার এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী হা:আব্দুর রশীদ সাহেব
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ চৌগাছা উপজেলা শাখার সহ সভাপতি মো:আসাদুজ্জামান ও আলহাজ্ব নুরুল আলম, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রহমান, সহ সাধারণ সম্পাদক মাওঃ আঃ শুকুর সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতী হাবিবুর রহমান,
এছারা উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ইসলামী আন্দোলনের সাবেক সভাপতি আসাদুজ্জামান সাহেব, অর্থ সম্পাদক আবু হাসান, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক শফিকুর রহমান, পৌর ইসলামী আন্দোলন সাধারণ সম্পাদক মুফতী আশরাফুজ্জামান, ইসলামী যুব আন্দোলনের সভাপতি ইউসুফ আমির পরাগ, শ্রমিক আন্দোলনের সভাপতি হাজী শিহাব উদ্দিন, ইসলামী আন্দোলনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাজী লিয়াকত হোসেন, ইসলামী শ্রমিক আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক কামাল আহমেদ, ইসলামী যুব আন্দোলনের অর্থ সম্পাদক রাব্বি ইসলাম,নারায়ানপুর ইসলামী আন্দোলন সভাপতি হাফিজ ইসমাইল হোসেন, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন সভাপতি জিসান আহমাদ সহ ইসলামী আন্দোলন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিলটি বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করেন।