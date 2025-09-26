৭ দফা দাবিতে জাগপা’র বিক্ষোভ, শেখ হাসিনাকে বিচারের মুখোমুখি করার দাবি

জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপা’র ৭ দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪টায় যশোর দড়াটানা ভৈরব চত্বরে এক বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। জাগপা যশোর জেলার উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বক্তারা জুলাই সনদের আলোকে নির্বাচন, আওয়ামী লীগ সরকারের দুর্নীতি ও জুলুমের বিচার এবং ভারতের সাথে হওয়া অসম চুক্তি বাতিলের দাবি জানান।
বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপা’র প্রেসিডিয়াম সদস্য, খুলনা বিভাগীয় প্রধান সমন্বয়ক এবং যশোর জেলার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নিজামদ্দিন অমিত।
নিজামদ্দিন অমিত তার বক্তব্যে সরকারের প্রতি ৭টি প্রধান দাবি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষায় এসব দাবি জরুরি ভিত্তিতে মেনে নিতে হবে। তার প্রধান দাবিগুলো হলো, জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি নিশ্চিত করে এর আলোকে জাতীয় নির্বাচন আয়োজন। শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখী করার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ। সকল গণহত্যা এবং আওয়ামী আমলে সংগঠিত জুলুম, নির্যাতন, দুর্নীতির বিচার দৃশ্যমানকরণ। আওয়ামী আমলে ভারতের সাথে সম্পাদিত গোপন অসম সকল চুক্তি জনসম্মুখে প্রকাশ এবং বাতিলকরণ। জাতীয় পার্টি এবং ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধকরণ। সংসদের উভয় কক্ষে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন আয়োজন। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিতকরণ এবং ভারতের প্রভাবমুক্ত জাতীয় নির্বাচন আয়োজন।
তিনি অভিযোগ করেন, এই সরকার দেশ ও জাতির স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ক্ষমতায় টিকে আছে। অবিলম্বে এসব দাবি বাস্তবায়ন না হলে জাগপা আরও কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেয়।
সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন জাগপা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও যশোর জেলার অর্থ সম্পাদক আফসানা ইয়াসমিন অনুরুপা, জেলা শাখার বজলু হাত্তলাদার, সহ-সাধারণ সম্পাদক খন্দকার জাহিদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মধু, প্রচার সম্পাদক শাহাজান মল্লিক, দপ্তর সম্পাদক ডাঃ রবিউল ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী জাবেদ, সহ-প্রচার সম্পাদক সৈয়দ মঞ্জুর হাসান রাব্বু সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।
বক্তব্য শেষে দড়াটানা ভৈরব চত্বর থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে পুনরায় ভৈরব চত্বরে এসে শেষ হয়। মিছিল থেকে নেতাকর্মীরা সরকারবিরোধী নানা স্লোগান দেন