যশোরে জাতীয় যুবশক্তির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত

শুক্রবার বিকেলে প্রেসক্লাব যশোর মিলনায়তনে যশোর জেলা জাতীয় যুবশক্তি(এনসিপি) আহ্বায়ক কমিটির সদস্যদের সাথে এনসিপি কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয় ।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় নাগরিক পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য খালিদ সাইফুল্লাহ জুয়েল, জাতীয় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক সজীব হাসান। সভাপতিত্বে করেন ইমদাদ হোসাইন, আহবায়ক, জাতীয় যুবশক্তির যশোর জেলার। সঞ্চালনায় সদস্য সচিব ফারহীন আহমেদ। আরো উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় নাগরিক পার্টির যশোর জেলার সংগঠক নুরুজ্জামান, মনির আজাদ, ইঞ্জিনিয়ার আরিফ জামান, সাজিদ, আশালতা, বাদল, সুকর্ণ মারুফ।

আরো উপস্থিত ছিলো জাতীয় যুবশক্তির জেলার সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক রাসেল মাহমুদ, হাসিন রেজওয়ান রুহিত সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব সাইদ সান সহ খালিদ, প্রিয়, পল্লব হাসান, অভি, তাসকিন আহমেদ, তাইওয়ান, ইনবে সাহাদ সহ আরো অনেক নেতৃবৃন্দ।

