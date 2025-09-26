যশোরে ইসলামী আন্দোলনের বিক্ষোভ সমাবেশ পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের দাবি

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংখ্যানুপাতিক (পি.আর) পদ্ধতিতে করার দাবি জানিয়েছে। এ দাবিতে শুক্রবার বিকেলে যশোর শহরের দড়াটানা ভৈরব চত্বরে জেলা শাখার উদ্যোগে এক বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক ও যশোর সদর-৩ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মাওলানা মো. শোয়াইব হোসেন। তিনি বলেন, “পি.আর পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে পেশীশক্তি ও কালো টাকার দৌরাত্ম্য থাকবে না। প্রতিটি নিবন্ধিত দল ভোটের আনুপাতিক হারে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করবে। এতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত হবে এবং দেশ হবে স্থিতিশীল।”
সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি মিয়া মো.আব্দুল হালিম এবং পরিচালনা করেন সেক্রেটারি আলহাজ মোহাম্মদ আলী সরদার।জেলা সভাপতি বলেন, “জুলাই অভ্যুত্থানের লক্ষ্য ছিল সকল নাগরিকের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা। পিআর পদ্ধতিই দেশের স্থায়ী সমাধান।”
নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন,একটি দল এখনো এ ব্যবস্থার বিরোধিতা করছে। তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, পিআর পদ্ধতি বাস্তবায়ন না হলে আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায় করা হবে।
সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন ইসলামী আইনজীবী পরিষদ খুলনা বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট নুর ইসলাম, ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা রুহুল আমিন, এইচএম মহসিন, হাফেজ আব্দুর রশিদ, মাওলানা আশিক বিল্লাহ, মো. কামরুজ্জামান, মুফতি মঈন উদ্দিন, এটিএম আখতারুজ্জামান তাজু, মাওলানা ইমদাদুল্লাহ, মো. আসাদুজ্জামান, মুস্তাফিজুর রহমান মুন্না, মাওলানা ওসমান গনি, অলিউর রহমান, আবুল বাশার, গাজী শহিদুল ইসলাম, আশরাফুল ইসলাম, মুফতি আবু জর বিন হাফিজ, মাওলানা ইমরান হোসাইন প্রমুখ।