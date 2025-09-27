সুপার ওভারে ভারত-শ্রীলঙ্কা লড়াই, সূর্যকুমার বললেন ‘ফাইনাল ম্যাচ’

এবারের এশিয়া কাপে উত্তেজনার নতুন মাত্রা যোগ করেছে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যকার হাইভোল্টেজ ম্যাচ। যা শেষ পর্যন্ত গড়ায় সুপার ওভারে।
টানটান উত্তেজনার এই ম্যাচ শেষে ভারতীয় ব্যাটার সূর্যকুমার যাদব বলেন, “এটা ফাইনালের মতো মনে হচ্ছিল (হাসি)। ”
শ্বাসরুদ্ধকর এই ম্যাচে দুই দলই দারুণ লড়াই করে। নির্ধারিত ওভার শেষে ম্যাচ টাই হলে খেলা গড়ায় সুপার ওভারে। যেখানে শেষ পর্যন্ত জয়ের হাসি হেসে মাঠ ছাড়ে ভারত।
ম্যাচ শেষে সূর্যকুমার যাদব স্বস্তির হাসি হেসে জানালেন ফাইনালের আগেই আরেকটা ফাইনালের স্বাদ পেয়েছেন তিনি।
ভারতীয় তারকা বলেন, “মাঠে খেলতে নেমে মনে হচ্ছিল যেন কোনো ফাইনাল ম্যাচ খেলছি। গ্যালারির উচ্ছ্বাস, খেলোয়াড়দের মানসিক চাপ- সব মিলিয়ে দারুণ অভিজ্ঞতা। ”
ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ভারত ২০ ওভারে তোলে ২০২ রান। ওপেনার অভিষেক শর্মা ঝড়ো ইনিংসে খেলেন( ৩১ বলে ৬১ রান)। শুভমান গিল দ্রুত ফিরলেও (৪ রান) দায়িত্ব নেন তরুণ তিলক ভার্মা ও সঞ্জু স্যামসন। ভার্মা ৪৯ রানে অপরাজিত থাকেন, অন্যদিকে স্যামসন করেন ২৩ বলে ৩৯ রান। শেষ দিকে অক্ষর প্যাটেলের ১৫ বলে ২১ রানের ঝড়ো ইনিংসে ২০০ পার করে ভারত।
জবাবে রান তাড়া করতে নেমে শ্রীলঙ্কার ভরসা হয়ে দাঁড়ান পাথুম নিসাঙ্কা। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে তিনি ৫৮ বলে করেন ১০৭ রান। তার সঙ্গী কুশল পেরেরা খেলেন ৩২ বলে ৫৮ রানের ঝলমলে ইনিংস। তবে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট পড়ায় চাপ বাড়ে শ্রীলঙ্কার উপর। অধিনায়ক আসালাঙ্কা মাত্র ৫ রানে ফিরলে জয় পেতে শেষ ওভারে ভরসা রাখতে হয় নিসাঙ্কার উপর। কিন্তু ১৯তম ওভারে আউট হয়ে যান তিনি।
শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে ২০২ রানেই থেমে যায় লঙ্কানদের ইনিংস। ভারতের হয়ে কুলদীপ যাদব, আর্শদীপ সিং, বরুণ চক্রবর্তী, হার্দিক পান্ডিয়া ও হর্ষিত রানা প্রত্যেকে নেন একটি করে উইকেট।
ফলাফলে ম্যাচ যায় সুপার ওভারে। সেখানে শ্রীলঙ্কা তুলতে পারে মাত্র ২ রান। জবাবে প্রথম বলেই সহজেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ভারত।