খাগড়াছড়িতে সকাল-সন্ধ্যা সড়ক অবরোধ চলছে

অষ্টম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে খাগড়াছড়িতে সকাল-সন্ধ্যা সড়ক অবরোধ চলছে। জুম্ম ছাত্র-জনতার ডাকে এই কর্মসূচি পালিত হচ্ছে।

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এ অবরোধ চলবে।

অবরোধের কারণে খাগড়াছড়ির সঙ্গে অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লার সড়ক যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। শহরের চেঙ্গী স্কোয়ার, দীঘিনালা, পানছড়ি, রামগড়সহ বিভিন্ন স্থানে গাছ কেটে, গাছের গুড়ি ফেলে ও টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধের সমর্থনে পিকেটিং করছে স্থানীয়রা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। এর আগে একই দাবিতে গত বুধবার জেলায় আধাবেলা সড়ক অবরোধ পালন করা হয়েছিল।

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জেলা সদরের সিঙ্গিনালা এলাকায় প্রাইভেট পড়া শেষে ফেরার পথে কয়েকজন যুবক ওই কিশোরীকে চেতনানাশক ওষুধ খাইয়ে অজ্ঞান করে দলবদ্ধ ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসেবে শায়ন শীল (১৯) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভিকটিমের বাবা বাদী হয়ে সদর থানায় মামলা দায়ের করেছেন।

এ বিষয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বাতেন মৃধা জানান, ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

