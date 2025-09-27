আজ ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামছে বাংলাদেশ

টানা দুই আসরে ফাইনালে ভারতের কাছে হারের দুঃখ কাটিয়ে আবারও শিরোপার লড়াইয়ে মাঠে নামছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল দল। সাফ বয়সভিত্তিক ফুটবল টুর্নামেন্টের দশম আসরের ফাইনালে শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) কলম্বোর রেসকোর্স স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও ভারত। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শুরু হবে শিরোপা নির্ধারণী এই ম্যাচ।
দারুণ দাপটের সঙ্গেই ফাইনালে উঠেছে লাল-সবুজের যুবারা। গ্রুপ পর্বে নেপাল ও শ্রীলঙ্কাকে ৪-০ ব্যবধানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে ২-০ গোলে হারায় বাংলাদেশ। অন্যদিকে, ছয়বারের চ্যাম্পিয়ন ভারত তাদের গ্রুপের সব ম্যাচে জয়লাভ করে এবং সেমিফাইনালে ভুটানকে পরাজিত করে ফাইনালে জায়গা করে নেয়।
ম্যাচ পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ দলের কোচ গোলাম রব্বানী ছোটন বলেন, আমরা জয়ের জন্যই মাঠে নামবো। ছেলেরা যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলে এবং ঐক্যবদ্ধ থাকে, তাহলে আমাদের বিরাট সুযোগ আছে। ভারতের শক্তির প্রশংসা করলেও তিনি প্রতিপক্ষের দুর্বলতাও চিহ্নিত করেন।
ছোটন জানান, ভারত হাই লাইন অ্যাটাক করলে তাদের ডিফেন্সে ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়, যেটি কাজে লাগানোর সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশের।
অধিনায়ক নাজমুল হুদা ফয়সাল দেশবাসীর দোয়া ও সমর্থন কামনা করে বলেন, আমরা ভালো পারফর্ম করে ফাইনালে উঠেছি। সমর্থকরা আমাদের সাপোর্ট করেছেন, আমরা তাদের প্রত্যাশা পূরণের জন্য মাঠে নামবো। ভারত শক্তিশালী দল হলেও আমরা আমাদের লক্ষ্য পূরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
টানা দুইবারের ব্যর্থতার পর আজ বাংলাদেশ দলের সামনে প্রতিশোধ নেওয়ার তৃতীয় সুযোগ। দেশবাসীর চোখ এখন কলম্বোতে, ইতিহাস গড়তে পারবে কি লাল-সবুজের কিশোররা?