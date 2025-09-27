জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণ চলাকালে বাংলাদেশের ওয়াকআউট

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ভাষণ চলাকালে গাজায় চলমান গণহত্যা এবং মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশে ইসরায়েলের বারবার হামলার প্রতিবাদে অসংখ্য কূটনীতিক ওয়াকআউট করেছেন। এই সময় বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলও ওয়াকআউট করে।

শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) নেতানিয়াহু জাতিসংঘের অধিবেশনে বক্তব্য শুরু করতেই বহু প্রতিনিধি দ্রুত হল থেকে বেরিয়ে যান। গত বছরের মতো এবারও একই ধরনের প্রতিবাদের পুনরাবৃত্তি ঘটল। এই ওয়াকআউটের ফলে একসঙ্গে অনেকেই বেরিয়ে যাওয়ায় বেরোনোর পথে লম্বা লাইন তৈরি হয়।

কূটনৈতিক সূত্র জানায়, নেতানিয়াহু যখন বক্তব্য দিতে উঠেছিলেন, বিশ্বের অনেক দেশের মতোই বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলও ওয়াকআউট করেছেন।

গত এক সপ্তাহ ধরে জাতিসংঘে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের মিশন বিভিন্ন বিশ্বনেতাকে চিঠি পাঠিয়ে নেতানিয়াহুর ভাষণ বর্জনের আহ্বান জানিয়েছিল এবং তাকে ‘যুদ্ধাপরাধী’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল।

২০২৪ সালের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গাজায় ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের দায়ে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে।

