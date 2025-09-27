দেশে গুপ্ত স্বৈরাচারের আবির্ভাব হতে পারে: তারেক রহমান

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, আগামী দিনে দেশে গুপ্ত স্বৈরাচারের আবির্ভাব হতে পারে। সেই গুপ্ত স্বৈরাচার থেকে মানুষকে রক্ষা করতে হবে। বিএনপির প্রতিটি নেতাকর্মীকে ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আমাদেরকে দেশ গঠন করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। এটাই হোক আমাদের আগামী দিনের প্রতিজ্ঞা। এটাই হোক আমাদের শপথ।
তিনি বলেন, জনগণই হচ্ছে সব ক্ষমতার উৎস। তাই জনগণকে আমাদের সঙ্গে রাখতে হবে। জনগণ যেভাবে চায় আমাদেরকে ঠিক সেভাবেই চলতে হবে। জনগণের সঙ্গে ভালো আচরণ করতে হবে। তাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে। আমাদের একটাই লক্ষ্য সবার আগে বাংলাদেশ। যেখানে বাংলাদেশের স্বার্থ সেখানেই জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি।
শনিবার বিকালে কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তারেক রহমান এসব কথা বলেন।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, বক্তব্য অনেক হয়েছে। এখন আমাদেরকে অনেক কাজ করতে হবে। আজকে আমাদেরকে একটি শপথ নিতে হবে। ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদেরকে দেশ গড়তে হবে। দেশের সব গণতন্ত্রকামী রাজনৈতিক সমমনা দলগুলোকে নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হবে।
তারেক রহমান বলেন, গত ১৬ বছর আমরা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম করেছি। আমাদের নেতাকর্মীরা গুম-খুনের শিকার হয়েছে। বহু নেতাকর্মীকে পঙ্গুত্ববরণ করতে হয়েছে। স্বৈরাচারের পতন হয়েছে। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে দেশ গঠন এবং দেশকে পুনর্গঠন। দেশকে যদি জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী পুনর্গঠন করতে হয়, তাহলে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আপনারা ঐক্যবদ্ধ আছেন বলেই এত সুন্দর একটি সম্মেলন সম্ভব হয়েছে।
দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, দেশটি হচ্ছে আপনার আমার সবার ঘর। এই ঘরে ডাকাত পড়েছিল গত ১৬ বছর যাবত। এই দেশকে গঠন করতে হবে। এই দেশ আমার আপনার সবার। দেশ গঠনে আসল শক্তি জনগণ। তাই জনগণের কাছে আমাদেরকে যেতে হবে। আপনারা সবাইকে দুই-তিনজনের টিম গঠন করে জনগণের দ্বারে দ্বারে যেতে হবে। প্রত্যেকের ঘরে ঘরে যেতে হবে। সবার কাছে ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে ভোট চাইতে হবে। আমরা কিভাবে দেশ গঠন করব। কিভাবে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলব। কিভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করব, কিভাবে উন্নয়ন করব- সেই বিষয়গুলো জনগণের কাছে তুলে ধরতে হবে। আমাদের একটি লক্ষ্য হবে ঐক্যবদ্ধ জনগণ এবং জনগণকে নিয়ে দেশ গঠন। আমাদের দেশের মানুষের কাঁধে ১৬ বছর স্বৈরাচার চেপে বসেছিল। জনগণ সেই স্বৈরাচারকে বিদায় করেছে।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিএনপি নেতাকর্মীদের উদ্দেশে আমি বলতে চাই- আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমাদের গণতন্ত্রমনা সব শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।
কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাকারিয়া তাহের সুমনের সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন- বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ, ভাইস চেয়ারম্যান বরকতউল্লাহ বুলু, বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হাজী আমিনুর রশীদ ইয়াছিন, মনিরুল হক চৌধুরী, কুমিল্লা বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মোস্তাক মিয়া, কুমিল্লা মহানগর বিএনপির সভাপতি উৎবাতুল বারী আবু, সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ মোল্লা টিপু।
এ সময় দুই সহস্রাধিক কাউন্সিলর, ডেলিগেট ও দলের অঙ্গ-সংগঠনের হাজার হাজার নেতাকর্মী এবং সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।