শার্শায় সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন

বাগআঁচড়া (যশোর) প্রতিনিধি: যশোরের শার্শায় ষড়যন্ত্রের শিকার দৈনিক দিনকাল ও যশোর থেকে প্রকাশিত দৈনিক লোকসমাজ প্রত্রিকার শার্শা উপজেলা প্রতিনিধি সাংবাদিক মনিরুল ইসলাম মনির বিরুদ্ধে মিথ্যা হয়রানি মুলক মামলা প্রত্যাহার ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী।
শনিবার (২৭ শে সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টার দিকে যশোর -সাতক্ষীরা মহাসড়কের উলাশী গিলাপোল বাজারে এ মানববন্ধন করে তারা। এসময় গিলাপোল এলাকার শতশত নারী-পুরুষ মানববন্ধনে অংশগ্রহন করেন।
মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারী এলাকাবাসী মনির বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও সুষ্ট তদন্ত করে এবং নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানান। তারা জানান, একটি সাজানো ঘটনাকে মামলায় রূপ দেওয়া হয়েছে, যে টি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন।
উল্লেখ্যঃ গত ২৪ সেপ্টেম্বর উলাশী ইউনিয়নের গিলাপোল এলাকার এক নারী তার ছেলেকে বলৎকারের অভিযোগ এনে শার্শা থানায় অভিযোগ দায়ের করে, পরে পুলিশ অভিযোগ মামলায় রুপান্তর করে তদন্ত ছাড়াই তড়িঘড়ি করে সাংবাদিক মনিরুল আটক করে জেল হাজতে প্রেরণ করে।