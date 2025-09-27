যশোরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান, দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

শহিদ জয়, যশোর: যশোরে ভোক্তা অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে দশটার থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত সদর উপজেলার এম.কে রোড ও ভাতুড়ি বাজার এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযানে এম.কে রোডে অবস্থিত টেস্টি ট্রিট কনফেকশনারিকে ৫০ হাজার টাকা এবং নিউ বাধন ফুডকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, টেস্টি ট্রিট কনফেকশনারিতে প্রাণ পটেটো স্পাইসি বিস্কুটের একটি প্যাকেটে ১৬টি থাকার কথা থাকলেও খুলে দেখা যায় সেখানে রয়েছে ১৫টি প্যাকেট। অন্যদিকে, নিউ বাধন ফুডে বিক্রির জন্য রাখা খাদ্যপণ্যের ওজন ১৯২ গ্রামের পরিবর্তে পাওয়া যায় ১৭৯ গ্রাম। এসব অনিয়মকে প্রতারণামূলক এবং ভোক্তা অধিকারবিরোধী কার্যক্রম হিসেবে গণ্য করা হয়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, যশোর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোঃ সেলিমুজ্জামান।