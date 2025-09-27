যশোরে নাশকতা মামলায় চার্জশিট, বিএনপি নেতা অমিত-সাবু-খোকনসহ ৮০ জনের অব্যাহতি

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

শহিদ জয় যশোর: যশোরে নাশকতার পরিকল্পনা ও বিস্ফোরক মামলায় চারজনকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট দিয়েছে পুলিশ। তবে বিএনপি নেতা অনিন্দ ইসলাম অমিত, অ্যাডভোকেট সৈয়দ সাবেরুল হক সাবু, দেলোয়ার হোসেন খোকন, মারুফুল ইসলাম মারুফসহ ৮০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ না পাওয়ায় অব্যাহতির আবেদন করা হয়েছে।

তদন্ত কর্মকর্তা নরেন্দ্রপুর পুলিশ ক্যাম্পের এসআই কবির হোসেন মোল্যা এ চার্জশিট আদালতে দাখিল করেন। অভিযুক্তরা হলেন শংকরপুর জমাদ্দারপাড়ার মৃত নূর-উন-নবীর দুই ছেলে খুরশিদ আলম বাবু ও আশিকুল আলম অনি, আলমনগরের মৃত আনোয়ার হোসেনের ছেলে আশরাফুজ্জামান এবং কাজীপুর গ্রামের মৃত নুরুল হক সরদারের ছেলে অজিয়ার রহমান।
মামলার এজাহারে বলা হয়, ২০২৩ সালের ১ নভেম্বর বিএনপির ডাকা অবরোধ চলাকালে যশোর-খুলনা মহাসড়কের চাউলিয়া এলাকায় নেতাকর্মীরা নাশকতার পরিকল্পনা করছিলেন। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ওই চারজনকে আটক করে এবং ৭টি ককটেল, বাঁশের লাঠি ও ইটের খোয়া উদ্ধার করে। পরে কোতোয়ালি থানায় বিস্ফোরক আইনে মামলা হয়।

তদন্ত শেষে আটক আসামিদের জবানবন্দি ও সাক্ষীদের বক্তব্যে চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। তবে এজাহারনামীয় ৫৭ জন এবং সন্দেহভাজন হিসেবে আটক হওয়া ২৩ জনের বিরুদ্ধে প্রমাণ না পাওয়ায় অব্যাহতির আবেদন জানানো হয়েছে।

