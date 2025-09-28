যশোর পলিটেকনিকে স্কিলস অ্যান্ড ইনোভেশন কম্পিটিশন অনুষ্ঠিত

কারিগরি শিক্ষার্থীদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশের লক্ষ্যে যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হলো স্কিলস অ্যান্ড ইনোভেশন কম্পিটিশন ২০২৫-এর প্রাতিষ্ঠানিক পর্ব। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) আয়োজিত প্রতিযোগিতায় ৭টি টেকনোলজি থেকে মোট ১৪টি উদ্ভাবনী প্রকল্প অংশ নেয়।
এর মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করে এয়ার পিউরিফায়িং ব্লক, দ্বিতীয় স্থান কিডস স্টাডি এবং তৃতীয় স্থান রোবোটিক আরম শীর্ষক উদ্ভাবন।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর বাস্তবায়িত ASSET প্রকল্পের অর্থায়নে আয়োজিত এ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রকৌশলী আবুল খায়ের মোঃ আক্কাস আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত সচিব মোঃ সামসুর রহমান খান এবং জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রকল্প পরিচালক মোঃ রশিদুল আলম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ প্রকৌশলী বাবু সাহা।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহাপরিচালক বলেন,“এই প্রতিযোগিতা তরুণ প্রজন্মের মেধা, মনন ও সৃজনশীলতা তুলে ধরার অনন্য উদ্যোগ। শিক্ষার্থীদের প্রতিটি প্রচেষ্টা সমাজ ও দেশকে এগিয়ে নেবে।”
দেশব্যাপী সরকারি-বেসরকারি ২২৭টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একযোগে আয়োজিত এ প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটেও এ আয়োজন হয়। এতে স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাসহ শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও সাধারণ দর্শনার্থীরা অংশ নেন।
প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক পর্ব আগামী অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে এবং জাতীয় পর্ব ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে। চূড়ান্ত পর্বে বিজয়ী তিনটি প্রকল্পের উদ্ভাবকদের প্রদান করা হবে আকর্ষণীয় পুরস্কার।