ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে নেপালের ঐতিহাসিক সাফল্য

শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) ইতিহাস গড়ল নেপাল। প্রথমবারের মতো কোনো আইসিসি ‘ফুল-মেম্বার’ দলের বিপক্ষে জয় পেয়েছে তারা।
তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ১৯ রানে হারিয়ে দিয়েছে রোহিত পাউডেলরা।
টস হেরে ব্যাট করতে নেমে নেপালের শুরুটা ছিল ভয়াবহ—মাত্র ১২ রানে দুই ওপেনার কুশল ভুর্তেল ও আসিফ শেখকে হারায় নেপাল। তবে অধিনায়ক রোহিত পাউডেল (৩৮ বলে ৩৮) ও কুশল মল্লা (২১ বলে ৩০) তৃতীয় উইকেটে ৫৮ রানের জুটি গড়ে দলকে চাপমুক্ত করেন। পরে গুলসান ঝা (২২), দিপেন্দ্র সিং (১৭), সুনদীপ জোরা (৯) ও সোমপাল কামি (৬*) এর ছোট ছোট অবদান মিলে নির্ধারিত ২০ ওভারে নেপাল দাঁড় করায় ১৪৮/৮।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে জেসন হোল্ডার দুর্দান্ত বোলিং করে ৪ উইকেট নেন মাত্র ২০ রানে। নবীন বিদাইসি পান ৩ উইকেট।
জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই বড় ধাক্কা খায় ক্যারিবীয়রা। কাইল মেয়ার্স (৮ বলে ৫) রান আউট হলে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি তারা। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে দলটি। আমির জ্যাঙ্গু (২২ বলে ১৯), আকিম অগাস্টে (৭ বলে ১৫), কেসি কার্টি (১৫ বলে ১৬) ও নবীন বিদাইসি (২৫ বলে ২২) কেউই বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। শেষদিকে ফ্যাবিয়ান অ্যালেন (১৪ বলে ১৯) ও অধিনায়ক আকিল হোসেইন (৯ বলে ১৮) লড়াইয়ের চেষ্টা করলেও জয় হাতছাড়া হয়।
নেপালের হয়ে কুশল ভুর্তেল ৪ ওভারে মাত্র ১৭ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন। অধিনায়ক রোহিত পাউডেল বল হাতে ১/২০ পান, ব্যাট-বল দুই দিকেই অবদান রাখায় ম্যাচসেরা নির্বাচিত হন তিনি।
এই জয়ে নেপাল সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল। আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি অনুষ্ঠিত হবে শারজাহতেই।