ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন না হলে ভারত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে: মাহমুদুর রহমান

আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক ড. মাহমুদুর রহমান বলেছেন, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন না হলে ভারত বাংলাদেশে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করবে।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবে সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড পিস স্টাডিজ (সিএপিএস) আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন।
মাহমুদুর রহমান বলেন, নির্বাচনটা হওয়া দরকার। নির্বাচন না হলে ভারত বাংলাদেশে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করবে। আর নির্বাচনের আগে জুলাই সনদ বাস্তবায়িত হতে হবে। নির্বাচনের আগে ভারত থেকে যে থ্রেট আসবে, সেটা মোকাবিলা করতে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন বাড়াতে হবে এবং ডিপ্লোমাটিক স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করতে হবে।
তিনি বলেন, আপনারা অনেকেই ড. ইউনূসের সমালোচনা করে থাকেন। সমালোচনা করার জন্য অনেক যুক্তিও রয়েছে। কিন্তু এভাবে কোনো সরকার প্রধান কখনো ভারতের বিপক্ষে প্রকাশ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াননি, এই প্রশসংটা আমি করব। তিনি মোদির সামনে বলেছেন যে, আপনি কবে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে দেবেন। প্রধান উপদেষ্টার অন্যান্য ফেইলিওর থাকতে পারে। কিন্তু ভারতের বিষয়ে তিনি গত ১৩-১৪ মাসে অনমনীয়তার পরিচয় দিয়েছেন।
প্রধান অতিথি বলেন, জুলাই বিপ্লব এখনো পুরোপুরি সফল হয়নি। যার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছিল, সেই শেখ হাসিনা ভারতে বসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অনবরত ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছেন। ভারত তাকে সমর্থন করছে, তার মানে হলো ভারত এখনো আমাদের স্বাধীনতা মানতে পারেনি। দুঃখের বিষয় হলো, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো এখনো ভারতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারেনি। জামায়াত কিংবা বিএনপি কেউই ভারতের বিরুদ্ধে শক্তপোক্ত অবস্থান নিতে পারেনি। এনসিপির কিছু কিছু তরুণ নেতা অবস্থান নিয়েছেন, ফলে আমি তরুণদের প্রতি আস্থা রাখছি।
আমার দেশ সম্পাদক বলেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বলে থাকে, তারা জাতির মেরুদণ্ড, তাহলে শেখ হাসিনা যখন দিল্লির কাছে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দিল, তখন আপনারা কি করেছিলেন? কেন পারেননি? আপনারা হয়তো বলবেন আমার চাকরি থাকতো না বা আমার সমস্যা হতো। অথচ আপনি যখন সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছেন, তখন আপনি শপথ নিয়েছেন যে আপনি দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করবেন। তাই এই কথা বলার কোন সুযোগ নেই। আমরা এমন একটি সেনাবাহিনী চাই, যারা কোনো লোভ বা ভয়ের নিকট মাথা নত করবে না।
তিনি আরও বলেন, জুলাই বিপ্লবের দুটো প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল। একটি ছিল অভ্যন্তরীণ প্রতিপক্ষ যা শেখ হাসিনার ফ্যাসিস্ট রেজিম। আর বাইরের প্রতিপক্ষ ছিল ভারত। কারণ শেখ হাসিনা পনেরো বছর ধরে যে ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিল, তা সম্ভব হয়েছিল ভারতের সমর্থনের কারণে। জুলাই বিপ্লবের সময় তরুণরা অসামান্য সাহস দেখিয়ে ফ্যাসিস্ট সরকার এবং ভারতের বিপক্ষে বিপ্লব করেছিল, আর এরাই এখন দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করবে।
সিএসপিএসের নির্বাহী পরিচালক ড. মিজানুর রহমানের সঞ্চালনায় সেমিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন সিএসপিএসের ভাইস চেয়ারম্যান কর্নেল (অব.) আশরাফ আল দীন ও দৈনিক নয়া দিগন্তের নির্বাহী সম্পাদক মাসুমুর রহমান খলিলী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) হাসিনুর রহমান বীরপ্রতীক, সাবেক সচিব আব্দুল্লাহ আল মামুন, মেজর (অব.) জামাল হায়দার প্রমুখ।