মহা ষষ্ঠীর মধ্যদিয়ে ঝিনাইদহে শারদীয় দুর্গোৎসব শুরু

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি- : যথাযথ ধর্মীয় ভাবগাম্ভির্যের মধ্য দিয়ে ঝিনাইদহে শুরু হয়েছে শারদীয় দুর্গোৎসব। মহালয়া থেকে দুর্গাপূজার আমেজ শুরু হলেও রোববার ষষ্ঠীর মধ্যদিয়ে শুরু হয়েছে মূল আনুষ্ঠানিকতা। দীর্ঘ ক্ষণ গণনার অবসান ঘটিয়ে মহা ষষ্ঠীতে মর্তে আগমন ঘটেছে দেবী দুর্গার।
পূজা ঘিরে ঝিনাইদহের মণ্ডপগুলোতে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে উৎসবের আমেজ। জমে উঠেছে পূজা প্রাঙ্গণ। অর্চনা, প্রার্থনা ও আরতিতে মগ্ন হয়ে উঠেছেন পূণ্যার্থীরা।
মহা ষষ্ঠীতে দেবীর পূজা, আমন্ত্রণ ও অধিবাসের মধ্য দিয়ে এ বছরের শারদীয় দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে। মন্ডপে মন্ডপে ভক্তদের আরাধনা, ধুপের গন্ধ আর ঢাকের শব্দে মূখরিত হয়ে উঠেছে পূজা মন্ডপগুলো।
ঝিনাইদহ পূজা উৎযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস জানান, এ বছর জেরার ৪৫৫টি মন্ডপে পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
ঝিনাইদহ জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া জানান, পূজা নির্বিঘ্ন করতে মণ্ডপগুলোতে পুলিশের বিশেষ টহল জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি জেলার সকল মণ্ডপ এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট মাঠে সক্রিয় রয়েছে।