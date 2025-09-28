২০২৬ সালের হজযাত্রীদের জন্য তিনটি প্যাকেজ ঘোষণা করেছে সরকার

২০২৬ সালের হজযাত্রীদের জন্য তিনটি প্যাকেজ ঘোষণা করেছে সরকারকথা বলছেন ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলনে এ প্যাকেজ ঘোষণা করেন ৷
এ হজ প্যাকেজ-১ (বিশেষ) এর খরচ ধরা হয়েছে ৬ লাখ ৯০ হাজার ৫৯৭ টাকা। হজ প্যাকেজ-২ এ খরচ ধরা হয়েছে ছয় লাখ ৯০ হাজার ৫৯৭ টাকা এবং হজ প্যাকেজ-৩ এ খরচ ধরা হয়েছে চার লাখ ৬৭ হাজার ১৬৭ টাকা।