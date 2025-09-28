জাকেরকে অধিনায়ক করে আফগান সিরিজের টি-টোয়েন্টি দল ঘোষণা

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে এই ফরম্যাটের নিয়মিত অধিনায়ক লিটন দাসকে পাওয়া যাবে না, সে খবর আগেই পাওয়া গিয়েছিল। অবশেষে এই সিরিজের জন্য বাংলাদেশ চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণা করতেই সেই খবরের সত্যতা মিলেছে। লিটনের অনুপস্থিতিতে সিরিজে বাংলাদেশের নেতৃত্বে থাকছেন জাকের আলী।

লিটন ছিটকে যাওয়ায় কপাল খুলেছে সৌম্য সরকারের। অধিনায়কের বদলে তাকে নেওয়া হয়েছে স্কোয়াডে। এতে করে ৯ মাসের বেশি সময় পর টি-টোয়েন্টি দলে ফিরলেন বাঁহাতি ব্যাটার। সর্বশেষ ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে কিংসটাউনে ম্যাচ খেলেছেন। আর সবমিলিয়ে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে।

এশিয়া কাপে খেলা বাকি সব ক্রিকেটারই আছেন আফগানিস্তান সিরিজে। সিরিজটি হবে সংযুক্ত আরব আমিরাতে। প্রথম ম্যাচ ২ অক্টোবর। আর বাকি দুটি ৩ ও ৫ অক্টোবর। সব ম্যাচ শারজায়।

বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দল

জাকের আলী (অধিনায়ক), তানজিদ তামিম, পারভেজ ইমন, সাইফ হাসান, তাওহীদ হৃদয়, শামীম হোসেন, নুরুল হাসান, রিশাদ হোসেন, শেখ মেহেদী, নাসুম আহমেদ, তাসকিন আহমেদ, তানজিম সাকিব, মোস্তাফিজুর রহমান, শরীফুল ইসলাম, মোাহম্মদ সাইফউদ্দিন, সৌম্য সরকার।

