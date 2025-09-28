যারা নির্বাচন পেছাতে চাইছে, তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে: শামসুজ্জামান দুদু

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন, যারা নতুন নতুন দাবি সামনে এনে নির্বাচনকে বিলম্বিত করার চেষ্টা করছে, তারা মূলত বোকার স্বর্গে বাস করছে। আমরা মনে করি, আগামীর দিন, জাতীয়তাবাদের দিন।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে জাতীয়তাবাদী লেখক ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
শামসুজ্জামান দুদু বলেন, বিশেষ মহল মনে করছে, নির্বাচন হলে তাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এজন্য বিভিন্ন রকম মুখরোচক কথাবার্তা বলে, নতুন নতুন দাবি সামনে এনে নির্বাচনকে বিলম্বিত করার চেষ্টা করছে। যারা এগুলো করছে, তারা মূলত বোকার স্বর্গে বাস করছে।
তিনি বলেন, এ দেশের মানুষ ১৬ বছর ধরে আন্দোলন করেছে নিজের মতামত এবং অধিকার রক্ষা করার জন্য। সেই অধিকারকে রক্ষা করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে নির্বাচন। এর বাইরে অন্য কোনো মাধ্যম আছে বলে কেউ যদি মনে করে, তাহলে আমি বলব, আসুন নির্বাচনের মাধ্যমে কে কত জনপ্রিয়, আমরা সেটা যাচাই করি।
বিএনপির এই নেতা বলেন, বাংলাদেশে সহসা একটি নির্বাচন হতে হবে, যে নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে নির্বাচিত পার্লামেন্ট হতে হবে। পার্লামেন্টের মধ্যে দিয়ে সরকার তৈরি হতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকার এবং কেউ যদি মনে করে যে, নির্বাচনের বাইরে জনগণের ওপর কোনো কিছু চাপিয়ে দিবে, সেটি গ্রহণযোগ্য হবে না।
তিনি বলেন, আমরা সরকারকে সমর্থন দিয়েছি গণতন্ত্রের প্রশ্নে। আমরা সরকারকে টিকিয়ে রেখেছি একটি ভালো নির্বাচনের জন্য। সরকারের কাছে প্রত্যাশা, ভালো নির্বাচনের জন্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে যা যা করা দরকার, সেগুলো করবেন। সেটার প্রতি আমাদের সমর্থন আছে। ”
তিনি বলেন, কেউ যদি মনে করে পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশ দখল করবে, এগুলো আপনার (শেখ হাসিনা) মধ্যেই থাকবে। বাংলাদেশিরা বীরের জাতি। এ দেশের মানুষ কখনো কারো কাছে মাথানত করেনি। যে জাতি রক্ত দিতে পারে, যে জাতির শিশু-তরুণরা বিদ্রোহী হয়, সে জাতিকে কেউ পদানত করতে পারে, এটা ভাবার কোনো কারণ নেই।
জাতীয়তাবাদী লেখক ফোরামের সভাপতি কবি শাহীন রেজার সভাপতিত্বে সমাবেশে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবদুস সালাম, বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য মাইনুল ইসলামসহ আরও অনেক নেতা উপস্থিত ছিলেন।