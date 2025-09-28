যশোরে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত
las

যশোরের শার্শা উপজেলার নভারণ ডকের বাগান এলাকায় পানিতে ডুবে মো. তাসকিন (১১) নামে এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৫টা থেকে রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টার মধ্যে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার বিকালে তাসকিন বাড়ির পাশের পঁচা পুকুরে বরশি দিয়ে মাছ ধরতে যায়। এরপর থেকে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

পরিবারের সদস্যরা রাতভর খোঁজাখুঁজি করেও তাকে কোথাও পাননি। রবিবার সকালে ভিকটিমের লাশ পুকুরে ভাসতে দেখে স্থানীয়রা উদ্ধার করেন। পরিবারের ধারণা, মাছ ধরার এক পর্যায়ে সে পানিতে পড়ে গিয়ে ডুবে মারা যায়। নিহত তাসকিন ওই গ্রামের আব্দুর রশিদের ছেলে।

