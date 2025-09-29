মধ্যরাতে সাকিবের রহস্যময় পোস্ট, কাকে ইঙ্গিত করলেন?

গত বছর আওয়ামী লীগ সরকারে পতনের পর থেকে দেশের বাইরে রয়েছেন সাকিব আল হাসান। দেশে ফিরে জাতীয় দলে হয়ে খেলতে চাইলেও হত্যা মামলার আসামী হওয়ায় দেশে ফিরতে পারেননি তিনি। বর্তমান ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে ব্যস্ত সময় পার করছেন বিশ্বসেরা এই অলরাউন্ডার। তবে এর মাঝেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করে আলোচনায় এসেছেন সাকিব।

রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) ছিল ফ্যাসিস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন। এই উপলক্ষ্যে হাসিনাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট করেছিলেন সাকিব। যা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনার সৃষ্টি হয়।

এদিকে মধ্য রাতে আরও একটি পোস্ট করে আলোচনায় ঘি ঢেলেছেন সাকিব। যেখানে তিনি নিজের জাতীয় দলে না ফেরার কারণ জানিয়েছেন।

নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজে এক পোস্টে সাকিব লিখেছেন, যাক শেষমেষ কেউ একজন স্বীকার করে নিলেন যে তার জন্য আমার আর বাংলাদেশের জার্সি গায়ে দেওয়া হলো না, বাংলাদেশের জন্য খেলতে পারলাম না। ফিরবো হয়তো কোন দিন আপন মাতৃভূমিতে, ভালোবাসি বাংলাদেশ।

 

