যুক্তরাষ্ট্রে গির্জায় বন্দুক হামলা-অগ্নিসংযোগ, নিহত ৪

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের একটি গির্জায় বন্দুকধারীর গুলিবর্ষণ ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অন্তত ৪ জন নিহত ও আটজন আহত হয়েছেন। পুলিশের পাল্টা গুলিতে হামলাকারীও নিহত হয়েছেন।
স্থানীয় সময় রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) মিশিগানের শহরতলি গ্র্যান্ড ব্ল্যাঙ্ক টাউনশিপের ল্যাটার-ডে সেন্টসের জেসাস ক্রাইস্ট চার্চে এ হামলার ঘটনা ঘটে।
আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর তথ্যমতে, প্রার্থনা চলাকালীন গির্জার সামনের দিকে একটি গাড়ি চালিয়ে দেন একজন বন্দুকধারী। এসময় ওই ব্যক্তি গুলি চালান ও ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন ধরিয়ে দেন। গুলিবর্ষণে দুজন ঘটনাস্থলেই মারা যান। আটজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কয়েক ঘণ্টা পরে গির্জার পুড়ে যাওয়া ধ্বংসাবশেষ থেকে আরও দুইজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানিয়েছে, হামলাকারীর নাম টমাস জ্যাকব স্যানফোর্ড (৪০)। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে চার্চে আগুন লাগিয়ে দেন। টমাস জ্যাকব পাশের বার্টন শহরের বাসিন্দা। হামলার উদ্দেশ্য এখনও পরিষ্কার নয়।
গ্র্যান্ড ব্লাঙ্ক টাউনশিপ পুলিশ প্রধান বলেন, এখনও কিছু মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। হামলাকারী যখন গাড়ি নিয়ে গির্জায় ঢুকে পড়েন, তখন সেখানে কয়েক শ’ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সূত্র: আলজাজিরা, সিএনএন, রয়টার্স