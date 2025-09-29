৪৭তম বিসিএস প্রিলির ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১০৬৪৪ জন

৪৭তম বিসিএস পরীক্ষা-২০২৪ এর প্রিলিমিনারি টেস্টের ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)।

রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টার পর এই ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।

এতে সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন ১০ হাজার ৬৪৪ জন।
পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরীন তথ্য জানান।

৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি (এমসিকিউ) পরীক্ষা গত ১৯ সেপ্টেম্বর ঢাকাসহ আটটি বিভাগীয় শহরে অনুষ্ঠিত হয়।

পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ ফলাফল ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি কমিশনের ওয়েবসাইটে (www.bpsc.gov.bd) অথবা টেলিটকের ওয়েবসাইটে (http://bpsc.teletalk.com.bd) পাওয়া যাবে।

প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে যুক্তিসংগত কারণে কোনো সংশোধনের প্রয়োজন হলে কমিশন তা সংশোধনের অধিকার সংরক্ষণ করে বলে জানায় পিএসসি।

