যত বিতর্ক এবারের এশিয়া কাপে

এশিয়া কাপ ২০২৫ ছিল উত্তেজনা ও নাটকীয়তায় ভরা এক টুর্নামেন্ট। শুরু থেকেই মাঠে যেমন রোমাঞ্চকর ম্যাচ হয়েছে, তেমনি মাঠের বাইরে ছিল নানা বিতর্ক। সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজ যা নিয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন করেছে।
শৃঙ্খলাভঙ্গ ও জরিমানা
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচগুলোতেই সবচেয়ে বেশি উত্তেজনা তৈরি হয়। তীব্র লড়াইয়ের পাশাপাশি ছিল শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনা। আইসিসি ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও পাকিস্তানি পেসার হারিস রউফকে ম্যাচ ফি’র ৩০ শতাংশ জরিমানা করেছে। এছাড়া পাকিস্তানি ব্যাটার সাহিবজাদা ফারহানকে দেওয়া হয়েছে সতর্কবার্তা। সূর্যকুমারের বক্তব্যকে রাজনৈতিক ইঙ্গিত হিসাবে অভিযোগ তোলে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। অন্যদিকে রউফ ম্যাচে ‘প্লেন ক্র্যাশ’ ভঙ্গি করে শাস্তি পান। ফারহান ব্যাট দিয়ে বন্দুক চালানোর অঙ্গভঙ্গি করে বিতর্কে জড়ান।
হ্যান্ডশেক বিতর্ক
গ্রুপপর্ব ও সুপার ফোরে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ শেষে সূর্যকুমার পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আগার সঙ্গে হাত মেলাতে অস্বীকৃতি জানান। বিষয়টি নিয়ে পিসিবি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দেয়। তারা একে ক্রিকেটের চেতনাবিরোধী বলে উল্লেখ করে। খবরে দাবি করা হয়, রাজনৈতিক স্পর্শকাতরতা এড়াতে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট উভয় অধিনায়ককে হ্যান্ডশেক না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তবে স্পষ্ট নির্দেশনা না থাকায় তৈরি হয় বিভ্রান্তি।
উসকানিমূলক ভঙ্গি ও মন্তব্য
সুপার ফোরে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে আবারও বিতর্ক তৈরি করেন হারিস রউফ। তিনি দর্শকদের উদ্দেশে ‘৬-০’ ভঙ্গি দেখান। এদিকে ফারহান অর্ধশতক পূর্ণ করে বন্দুক চালানোর অঙ্গভঙ্গি করে সমালোচিত হন। অন্যদিকে ভারতের প্রথম জয় শেষে সূর্যকুমার মন্তব্য করেন, জয়টি পেহেলগাওয়ের সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হলো। আইসিসি এ বক্তব্য তদন্ত করছে। পিসিবি একে রাজনৈতিক বার্তা বলে অভিযোগ জানায়।