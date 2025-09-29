গাজীপুর মহানগরের বড়বাড়ী এলাকায় দুর্বৃত্তদের হামলায় গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান গুরুতর আহত হয়েছেন।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে।
আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে বোর্ড বাজার স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে পরবর্তীতে তাকে পুলিশের সহায়তায় গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
এ বিষয়ে শ্রমিক অধিকার পরিষদের গাজীপুর মহানগরের সভাপতি মাজেদুর রশীদ বলেন, আব্দুর রহমান ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তার নিজ বাসা গাজীপুরের বড়বাড়ী এলাকায় ফিরছিলেন। তিনি যখন বড়বাড়ী বাসস্ট্যান্ডে গাড়ি থেকে নামেন তখন একটি গাড়িতে কয়েকজন দুর্বৃত্ত এসে আব্দুর রহমানকে ওঠানোর জন্য টানাহেচড়া করে। তাকে জোরপূর্বক শরীরের ওপরের অংশ গাড়িতে ওঠালেও পা উঠাতে পারেনি। এমতাবস্থায় টহল পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা।
এ সময় দুর্বৃত্তরা তার মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করে এবং বলে, ‘তোর এমপি হওয়ার সাধ আজ মিটিয়ে দেবো। আজ তোর জীবনের শেষ দিন’। পরে টহল পুলিশ তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।
শ্রমিক অধিকার পরিষদ নেতা মাজেদুর রশীদ মোবাইল ফোনে আরও জানান, আব্দুর রহমান বর্তমানে শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার মাথায় ১২টি সেলাই দেওয়া হয়েছে। তিনি সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন এবং প্রশাসনের কাছে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে হামলাকারীদের আইনগত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।
আহত আব্দুর রহমান গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও শ্রমিক অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি। আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি গণঅধিকার পরিষদ মনোনীত গাজীপুর-৬ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী।