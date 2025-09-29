ভারত বা ফ্যাসিস্টদের ইন্ধনে খাগড়াছড়িতে অস্থিরতা চলছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

ভারত বা ফ্যাসিস্টদের ইন্ধনে খাগড়াছড়িতে অস্থিরতা চলছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেছেন, এ ধরনের ঘটনা যাতে ঘটাতে না পারে, সে জন্য আমরা সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিচ্ছি।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর রমনায় আদাবর, কদমতলী, ভাষানটেক, রমনা ও রামপুরা থানা ভবনের ভিত্তিফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
তিনি বলেন, একটি মহল খাগড়াছড়ির পরিস্থিতি ঘোলাটে করার চেষ্টা করছে। আমাদের দেশে এখন সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব চলছে। এ উৎসব যাতে শান্তিপূর্ণভাবে করতে পারে তার জন্য আমরা সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছি। কিন্তু একটি মহল চাচ্ছে, এ উৎসব যেন ভালোভাবে এবং ধর্মীয় উদ্দীপনার সঙ্গে ও উৎসবমুখরভাবে পালন করতে না পারে। এজন্য একটি মহল চেষ্টা করে যাচ্ছে। এমন একটি মহল খাগড়াছড়িতে ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা চালাচ্ছে।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক উপদেষ্টা তিনি ওখানেই রয়েছেন। তিনি বিষয়টি দেখছেন। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। এখন পরিস্থিতি মোটামুটি সন্তোষজনক আছে।
তিনি বলেন, আপনারা জানেন, কিছু সন্ত্রাসী পাহাড়ের ওপর থেকে ফায়ার করেছে। অনেক সময় এ হাতিয়ারগুলো বাইরে থেকে আসে। এটা প্রতিহত করতে হলে আপনাদের সবার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন হবে।
গতকাল থেকে আমাদের দেশে একটি বড় ধর্মীয় উৎসব শুরু হয়ে গেছে। এ উৎসবের সময় কেউ যেন কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রাস্তাঘাট বন্ধ না করে। এ উৎসব যেন নির্বিঘ্নে পালন করতে পারে সেজন্য সবাইকে বলবো সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য, যোগ করেন উপদেষ্টা।