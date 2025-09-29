সাকিব আল হাসানের সম্পদের অনুসন্ধানে নতুন কর্মকর্তা নিয়োগ

ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের বিরুদ্ধে অর্থপাচারসহ অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানে নতুন কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সংস্থাটির সহকারী পরিচালক সাজ্জাদ হোসেনকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে দুদক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
গত ১৭ জুন শেয়ারবাজারে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করার অপরাধে সাকিব আল হাসানসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। যেখানে শেয়ারবাজার থেকে ২৫৬ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়। এবার সেই মামলার তদন্তের সঙ্গে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগ খতিয়ে দেখবেন সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা।
দুদকের এক চিঠিতে বলা হয়, উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সাকিব আল হাসান, সাবেক সংসদ সদস্য, মাগুরা-১ ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনসহ মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অভিযোগটি দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার বিশেষ অনুসন্ধান ও তদন্ত-২ শাখার সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১ এর মামলা নং-১৫, তারিখ। ১৭/০৯/২০২৫ খ্রি. এর সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত কমিশন কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।