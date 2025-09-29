সাংবাদিক ইউনিয়ন যশোরের নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা

সাংবাদিক ইউনিয়ন যশোরের ২০২৫ সালের নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি। সোমবার বেলা ১২টায় প্রেসক্লাব যশোরের অডিটোরিয়ামে এ তফসিল ঘোষণা করা হয়। আগামী ১৯ অক্টোবর হতে যাচ্ছে সাংবাদিক ইউনিয়ন যশোরের নির্বাচন। তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচনী বিধি জারি করা হয়েছে।
ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ৩ অক্টোবর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। পরের দিন বেলা ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত ওই তালিকার ওপর আপত্তি দাখিল ও নিষ্পত্তি করা হবে। ৫ অক্টোবর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। পরের দিন ৬ অক্টোবর থেকে শুরু হবে মনোনয়নপত্র বিক্রি। ৭ অক্টোবর মনোনয়নপত্র জমা ও বাছাই করা হবে। ৮ অক্টোবর থাকবে মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। ৯ অক্টোবর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। ১৯ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে কাঙ্ক্ষিত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। চলবে দুপুর দুটো পর্যন্ত। বেলা তিনটে থেকে ভোট গণনা শুরু হবে। পরে ফলাফল ঘোষণা করবে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি।
তফসিল ঘোষনা করেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম সজল। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন সদস্য শেখ আব্দুল্লাহ হুসাইন ও কাজী আশরাফুল আজাদ।