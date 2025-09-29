মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও মুক্তির দাবিতে যশোর জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের মানববন্ধন

প্রেস বিজ্ঞপ্তি: আজ সোমবার বেলা ১১টায় প্রেসক্লাব যশোরের সামনে যশোর জেলা সাংবাদিক ইউনিয়ন ও দৈনিক লোকসমাজ মফস্বল সাংবাদিক ফোরামের যৌথ উদ্যোগে সাংবাদিক মনিরুল ইসলামের মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মানববন্ধন কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন প্রেসক্লাব যশোরের সভাপতি জাহিদ হাসান টুকুন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যশোর জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রধান উপদেষ্টা ও দৈনিক লোকসমাজের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আনোরুল কবির নান্টু, প্রেসক্লাব যশোরের সহ-সভাপতি ও যশোর জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি শেখ দিনু আহমেদ, যশোর জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক গ্রামের কাগজের বিশেষ প্রতিনিধি দেওয়ান মোর্শেদ আলম, সাংবাদিক ইউনিয়ন যশোরের সভাপতি আকরামুজ্জামান, দৈনিক লোকসমাজের মফস্বল সাংবাদিক ফোরামের সভাপতি মজনুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম মল্লিক প্রমূখ। এসময় মানববন্ধন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন যশোর জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটি, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও সকল উপজেলা ইউনিটের নেতৃবৃন্দ। এছাড়া দৈনিক লোকসমাজের মফস্বল সাংবাদিক ফোরামের নেতৃবৃন্দ ও আরও অনেক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ প্রতিবাদ ও মামলা প্রত্যাহার দাবিতে আয়োজিত মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশ নেন।
নেতৃবৃন্দ দৃঢ় কন্ঠে বলেন সাংবাদিক মনিরুল ইসলাম মনি একজন প্রতিবাদী এবং পরীক্ষিত সাংবাদিক। স্থানীয় একটি কুচক্রী মহল তার বিরুদ্ধে চক্রান্তে জড়িত রয়েছেন। এছাড়া শার্শা থানার অতি উৎসাহী ওসি কোনো তদন্ত ছাড়াই মামলাটি রেকর্ড করে সাংবাদিক মনিকে আটক করে আদালতে সোপর্দ। আগামি এক সপ্তাহের মধ্যে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও সাংবাদিক মনিরুল ইসলাম মনিকে মুক্তি দেয়া না হলে আরও কঠিন আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন নেতৃবৃন্দ। একই সাথে নেতৃবৃন্দ শার্শা থানার ওসির অপসারণ দাবী করেন।
মানববন্ধন থেকে হুঁশিয়ারি দেয়া হয় সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অকারণে তদন্ত ছাড়াই মিথ্যা মামলা রেকর্ড করলে এর চরম মূল্য দিতে হবে পুলিশকে। সাংবাদিকরা আজ রাস্তায়, কোনো অন্যায় মেনে নেবে না। পুলিশ সুপারকে উদ্দেশ্য করে নেতৃবৃন্দ বলেন, সাংবাদিক মনিরকে দ্রুত মুক্তি দেয়ার কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে। নইলে যশোরের সাংবাদিক সমাজ আরও কঠোর আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবে।